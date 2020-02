Duizenden huishoudens in Flevoland zitten - alweer - zonder stroom

De monteur van Liander is onderweg om het probleem op te lossen. De verwachting is dat rond 8.30 uur de getroffen delen van de drie gemeentes weer van het stroomnet gebruik kunnen maken.

Rat

Het is niet de eerste keer dat dit deel van Flevoland wordt getroffen door een haperende stroomvoorziening. In januari en eerder deze maand was het ook al raak. Een rat was toen de boosdoener. Dat dier bijt niet in de kabels, maar wurmt zich in de schakelinstallatie, waardoor kortsluiting ontstaat.