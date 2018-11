Duurzamer leven, geen Flevolander ontkomt er aan

Staatsbos­be­heer mag verder bouwen aan vangkraal Oostvaar­ders­plas­sen

2 november Staatsbosbeheer mag doorgaan met het aanleggen van een vangkraal en -weide voor konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Volgens de rechtbank in Utrecht hebben de werkzaamheden geen langdurig negatief effect op de ganzen die ook in het gebied foerageren.