Duwtje in de rug voor Polderpad Espel

Espel heeft tien mille gekregen van de ANWB voor een wandelpad rond het dorp. Met dit cadeautje is de financiering helemaal rond van het pad dat in totaal ongeveer twee ton kost.

Volgend najaar moet het Polderpad Espel klaar zijn, zegt Minetta Bus, lid van Dorpsbelangen en de lokale werkgroep die zich met het pad bezighoudt. ,,Het pad verbindt losse onderdelen van het dorp, zoals de begraafplaats, de sportvelden, nieuwbouwwijk, het industrieterrein, agrarisch gebied. Al jaren ijveren we hiervoor. We kunnen nu ook echt echt beginnen. Op 4 december geven we echt een klap op het project.’’

Eindelijk?

,,Het heeft wel even geduurd, ja. Iedereen moet wel meewerken. Landeigenaren, gebruikers van de grond, bewoners, bedrijven, gemeente. We begonnen klein, maar het project is steeds groter geworden. Het pad wordt inmiddels breed gedragen. Het wordt echt een pad voor iedereen. Voor jong en oud, ook voor wandelaars met kinderwagens en voor mensen met een beperking.’’

Wat heeft het pad nog meer te bieden?

,,Allerlei sport- en spelaanleidingen onderweg bijvoorbeeld. De skatebaan wordt gepimpt. Educatie hoort er ook bij, zoals uitleg over agrarische producten die rond het dorp worden geteeld. In het Nederlands en in het Engels. Want heel veel mensen weten helemaal niet hoe het werkt met suikerbieten en tulpen.’’

Het project kost ruim twee ton. Hoe belangrijk is dan de bijdrage van de ANWB?

,,Met de toekenning van de ANWB zagen we dat andere fondsen over de brug kwamen. We hebben nu al het geld binnen. De grootste bijdrage komt van de provincie Flevoland, uit een fonds voor leefbaarheid. 114.000 euro. Maar vergeet de bijdrage van vrijwilligers niet. Hun werk staat voor 50.000 euro op de begroting. Vrijwilligers doen het meeste werk, met bedrijven uit Espel. Voor en door Espel dus.’’