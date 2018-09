'Edelherten Oostvaardersplassen kunnen wél naar elders'

Het advies én besluit bevreemdt Van de Vlasakker, die met zijn bedrijf Flaxfield Nature Consultancy jarenlange ervaring heeft opgebouwd als het gaat over onder meer het transporteren van wilde dieren. „Geen enkel lid van de raad heeft hier ervaring mee. Hoe kunnen ze dan een advies uitbrengen?", zegt hij. „Het besluit om de edelherten in de Oostvaardersplassen massaal af te schieten komt voort uit maar één afweging: die van de kosten."



De provincie Flevoland erkent dat geen verder onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid om de dieren elders uit te zetten, als alternatieve oplossing voor afschot. „Er is gekeken naar dierenwelzijn. Met de vraag of het wenselijk is om de dieren over te plaatsen. Dat is een andere insteek", zegt woordvoerder Anne de Vries. Wildbeheerdeskundige Van de Vlasakker vindt dit niet voldoende: „Herten worden vaker verplaatst, het kan prima. Ik heb er zelf ook ervaring mee. Dieren elders een nieuwe kans geven is áltijd humaner dan ze géén kans te bieden."