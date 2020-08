Edelherten zwemmen randmeer over naar Flevoland. LTO: ‘Als ze blijven, gaat de rekening voor de schade naar de provincie’

Dit natuurge­bied in Zeewolde is al jaren een hotspot voor naaktwande­laars: ‘We willen het niet hebben’

31 juli Natuurgebied Horsterwold in Zeewolde blijkt al jaren zeer geliefd onder naaktrecreanten. Op speciale websites sporen ze elkaar aan het bos te bezoeken en recentelijk is zelfs een petitie gestart om naakt wandelen in het Horsterwold te legaliseren. Maar daar is niet iedereen even blij mee...