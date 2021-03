Eén beweging kan zieke Celeste (27) uit Dronten fataal worden: ‘Ik weet niet hoe lang ik dit nog volhoud’

Update Granaat uit Tweede Wereldoor­log gevonden in Emmeloord: ‘Stak al week of vier boven perkje uit’

16 maart Wijkagent Ellen Baart meldde via Twitter dat er vanmorgen een granaat uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden in een ‘net geschoffeld’ perkje in Emmeloord. Het projectiel werd uitgegraven door een vrouw die het al vier weken boven de aarde zag uitsteken.