Een sprookje over Flevoland in een warme tent

En dat is een alternatieve, sprookjesachtige kijk op het ontstaan van de jongste provincie. Het gaat niet over Cornelis Lely en de Zuiderzeewerken, maar wel over een met haar been slepende vrouw (,,een beetje een heks’’) die op een dag een roofvogel de wereld in stuurt. Wie de climax van dit verhaal wil horen, heeft de komende tijd nog de mogelijkheid om zelf deze kleine voorstelling te bezoeken. Want de initiatiefnemer, Stichting Wende 2001, trekt met dit verteltheater door de provincie.

Zuiderzeewet

Deze gratis voorstelling, die zondagmorgen wordt herhaald op deze plek en in december ook in Almere en Kraggenburg plaatsvindt, is een van de activiteiten in het kader van 100 jaar Zuiderzeewet. ,,Flevoland een identiteit geven, dat is de achterliggende gedachte’’, zegt Bert Talens van Wende 2001. Bezoekers mogen ook zelf een verhaal over Flevoland vertellen, in welke vorm dan ook. Al heeft niemand zich vooraf aangemeld. ,,Mensen kijken vaak eerst de kat uit de boom’’, zegt Talens bij aanvang.