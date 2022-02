Eenarmige ‘bandiet’ voelt zich erin geluisd door balkonartiest. ‘Ik heb nog geen biscuitje gestolen’

1964-2022 Amerikaan­se basketbal­held Dewayne Johns uit de polder op 58-jarige leeftijd overleden

Dewayne Johns (58) is overleden. Het Amerikaanse basketbaltalent uit Nashville, Tennesee werd in 1985 door Orca’s gekocht om op Urk te basketballen op het hoogste niveau. De Amerikaan dacht in Amsterdam zijn slag te kunnen slaan, maar belandde in het vissersdorp aan het IJsselmeer. Hij sloot de polder in zijn hart.

15 februari