Eerste bewoonster opent uitbreiding van woonzorglocatie ’t Landleven Lelystad; ook Loes Luca draagt steentje bij

Vorig jaar werd ’t Landleven, de woonzorglocatie voor mensen met dementie van Woonzorg Flevoland in Lelystad, ingrijpend verbouwd en uitgebreid. Deze week werd de officiële heropening gevierd. ,,’t Landleven is nu een warm thuis voor dertig bewoners die in een groene omgeving met de beste zorg worden omringd.” Actrice Loes Luca droeg ook een steentje bij aan de festiviteiten.

Bewoonster van het eerste uur mevrouw De Haas, knipte woensdag het lint door bij de plaquette die is gemaakt door cliënten van dagbesteding Het Groene Huis. ,,De combinatie van buiten zijn, de wind in de haren kunnen voelen en de ruimte om te wandelen, draagt bij aan het levensgeluk van bewoners,” vertelt John Bos (voorzitter Raad van Bestuur Woonzorg Flevoland) enthousiast en vol trots. ,,Met de uitbreiding is dit nu voor meer mensen mogelijk. Woonzorg Flevoland levert hiermee een bijdrage aan de maatschappelijke opgave voor de ouderenzorg in Flevoland.”

Zingen met Loes Luca

Door corona moest de geplande opening afgelopen najaar worden uitgesteld. Nu werd gekozen voor een intieme bijeenkomst voor bewoners en familie. Met high tea en muziek. ,,Mensen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Voordat mensen bij ons in een woonzorglocatie als ’t Landleven komen wonen, gaat hieraan vaak een lange periode van mantelzorg vooraf. Zorgen voor een naaste met dementie is emotioneel en fysiek zwaar, ” licht Bos verder toe. Daarom was medewerking gevraagd van actrice Loes Luca. Zij speelde in de televisieserie Maud en Babs de rol van de moeder met dementie. Nu zong Luca in de drie huiskamers van ’t Landleven samen met de bewoners liedjes.

Het was volgens de woordvoerder een pittig jaar voor de bewoners en medewerkers van ’t Landleven. Bouwen, verbouwen en corona maakten het extra uitdagend. Voor wethouder Jack Schoone reden om namens de gemeente Lelystad aan te sluiten bij de barbecue die werd gehouden voor de zorgmedewerkers van ’t Landleven. Hij sprak zijn respect uit voor de zorgmedewerkers die in coronatijd altijd door zijn blijven gaan en zich hebben ingezet voor de bewoners. Schoone stipte ook het belang en de uitdagingen voor de ouderenzorg in Lelystad aan: ,,Zorg is welzijn en zonder welzijn geen gezondheid.”

Marian de Bruin, contactverzorgende van ‘t Landleven, leidde daarna samen met Bos de wethouder rond.