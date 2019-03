Eerste DENK-Statenlid in Flevoland gaat ‘frisse wind brengen’

Hij is ervan overtuigd dat het kan: met één zetel voor verschil zorgen in de Provinciale Staten van Flevoland. De 31-jarige Arief Khedoe mag de komende vier jaar het geluid van DENK laten horen in het provinciehuis in Lelystad. Gisteren hoorde hij dat zijn partij tóch een zetel heeft bemachtigd, ten koste van het CDA. ,,Ik breng een frisse wind.”

Of het nieuws kwam als een verrassing? Arief Khedoe - geboren in Kampen, opgegroeid in Lelystad en woonachtig in Almere Stad - zegt dat hij er stilletjes al rekening mee had gehouden. Afgelopen weekeinde was hij aan het rekenen geslagen en kwam hij tot de conclusie dat het ‘best wel eens zou kunnen’. Gisteren volgde de ontknoping, bij de officiële bekendmaking van de definitieve verkiezingsuitslag. DENK heeft 1 zetel in Flevoland. Lijsttrekker Khedoe, goed voor 894 van de 3323 stemmen, mag daardoor de Staten in.

U mag het gaat doen voor DENK. Het eerste Statenlid in Flevoland namens uw partij. Dat moet een grote eer zijn. Spannend?

,,Ik heb er vooral veel zin in. Spannend wil ik het niet noemen. De boodschap van DENK, voor een inclusieve samenleving, wil ik graag laten horen in de Provinciale Staten.”

Denkt u dat u met één zetel die boodschap luid kan klinken? Ofwel: wat verwacht u te kunnen betekenen in de Provinciale Staten?

,,Eén stem kan zeker een verschil maken. Ik ken Flevoland goed. Ben opgegroeid in Lelystad en woon nu in Almere, ik weet dus wat er speelt. Er moeten bijvoorbeeld meer betaalbare sociale huurwoningen komen, het openbaar vervoer moet weer betaalbaar worden. Er liggen veel uitdagingen in deze provincie, ik denk dat wij met onze voorstellen uit ons verkiezingsprogramma Flevoland eerlijker en rechtvaardiger kunnen maken.”

Aan ambitie geen gebrek. Heeft u veel politieke ervaring?

,,Die heb ik niet. Maar dat hoeft ook niet. Ik breng een frisse wind. Als ik kijk naar hoe de Provinciale Staten in Flevoland de afgelopen jaren was, dan mocht de stofkam er wel doorheen. Alle respect voor de politici, maar elke uitkomst was voorspelbaar. Wij brengen een nieuw geluid.”

U bent slechts 31 jaar oud en vanaf donderdagavond, na de installatie, bent u Statenlid. Zien we u later terug in Den Haag?