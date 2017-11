Eigen meting vliegherrie gevolg van wantrouwen

Er moet een dekkend netwerk van geluidsmeetpunten komen onder de vliegroutes van Lelystad Airport. Die meetstations moeten het geluid van elk vliegtuig dat over komt registreren. Zo wordt inzichtelijk hoeveel geluid ze exact produceren en kunnen afspraken over geluidsnormen worden gecontroleerd.

Daarvoor pleit de provincie Gelderland, die tevens bereid is de knip te trekken. Gelderland wil dat dit geluidsinformatiesysteem in alle gemeenten onder de directe vertrek- en naderingsroutes (B+-routes) van het nieuwe vakantievliegveld wordt aangelegd. ,,Dus op het grondgebied van zowel Flevoland, Gelderland als Overijssel", zegt de Gelderse gedeputeerde Josan Meijers. ,,Voor ons zijn dat meetpunten in de gemeenten Hattem, Heerde, Elburg en Oldebroek."

Lees ook Play Vijf prangende vragen over Lelystad Airport Lees meer

Ton

Die laatste twee gemeenten hebben zélf al besloten dat er geluidsstations in hun dorpen komen. Zo stelde de gemeenteraad van Oldebroek bijna een ton beschikbaar voor meetpunten op acht verschillen de locaties, waaronder in Wezep, Hattemerbroek en Noordeinde. In Elburg komen er drie.

,,In 2014 heeft het ministerie ons een geluidsonderzoek beloofd", zegt wethouder Harm Westerbroek (SGP) van de gemeente Oldebroek. ,,Daar hebben we lang op gewacht, maar het is niet gebeurd. Daarom gaan we die metingen nu zelf doen. Want meten is weten. Alleen zo hebben we straks een stok achter de deur als blijkt dat er tóch meer geluidsoverlast ontstaat dan we hebben afgesproken."

In Flevoland wordt een netwerk van geluidsmeetpunten opgezet. In Lelystad en Dronten staan ze al en Zeewolde krijgt ze binnenkort. De kosten worden betaald door provincie en gemeenten samen. ,,Het ligt in de rede dat in Gelderland de financiering op een vergelijkbare manier wordt geregeld", zegt gedeputeerde Meijers. ,,Op dit moment voeren we daarover gesprekken."

Ook Overijssel wil dat het geluid van overkomende Lelystad-vliegtuigen wordt gemeten. ,,Primair een taak van het rijk", zegt gedeputeerde Annemieke Traag. ,,We hebben de minister gevraagd zowel de geluidsoverlast als de gevolgen voor de gezondheid te monitoren."

Schuilgaan

Overijsselse gemeenten die onder de vertrek- en naderingsroutes van Lelystad Airport schuilgaan, zijn Steenwijkerland, Kampen, Zwolle, Zwartewaterland en Dalfsen. Volgens het voorstel van Gelderland moeten ook in deze gemeenten meetstations komen.