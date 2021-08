Eigenaar compleet uitgebrand Visserijbedrijf Urk keert op zee om, terug naar zijn verwoeste pand

Buurman JvS Shipping neemt deze ochtend de schade op in het naastgelegen pand. Zijn bedrijf is gevestigd in het compartiment dat ‘gered’ kon worden. Maar dat is slechts relatief. Het bedrijf in visserijbenodigdheden had veel apparatuur in de loods staan met elektronica en mechanica, vertelt de woordvoerder die niet met naam in de krant wil. ,,Op het dak 40 centimeter water, binnen 15 centimeter”, boort hij de hoop dat er nog iets anders te redden is dan het pand zelf, de grond in. Zijn pand is natgehouden in de nachtelijke uren. Een gat in de muur en wat brandschade is zichtbaar. Hoe anders is het bij de visser naast hem: alleen een hoop staal herinnert nog aan de loods die er gisteravond nog stond.