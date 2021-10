Elfkoppige familie Jelies bereidt zich voor op Televizier Gala: ‘We hebben al gewonnen’

Politie contro­leert mogelijk extra op fietsers in winkel­straat van Emmeloord

11 oktober Het mag niet, maar toch rijden er weer regelmatig fietsers over de Lange Nering in Emmeloord. De politie gaat de komende tijd daarom mogelijk extra controles uitvoeren en fietsers erop wijzen dat er in de drukke winkelstraat alleen gelopen mag worden.