Elke dag krijgen zo'n 150 fietsers een boete na bellen of appen op de fiets, zo zit het in uw gemeente

videoElke dag worden zo'n 150 fietsers op de bon geslingerd omdat ze hun mobiele telefoon vasthouden op de fiets. In de eerste twee maanden na het landelijke verbod voor appen of bellen op de fiets tikten fietsers gezamenlijk 878.000 euro af aan boetes voor de overtreding. In Lelystad, Emmeloord en Deventer werden er in verhouding fors meer boetes uitgeschreven dan het landelijke gemiddelde.

Het verbod om je mobiele telefoon op de fiets vast te houden schrikt nog lang niet alle fietsers af. In de eerste twee maanden van het 'app-verbod’ werden in Nederland ruim negenduizend boetes uitgeschreven. Per duizend inwoners werden er gemiddeld vijf boetes uitgeschreven. Dit blijkt uit cijfers van Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

In de gemeentes Lelystad en Emmeloord werden in de regio in verhouding de meeste boetes uitgedeeld. Gemiddeld 8,1 boetes per duizend inwoners. Ook in de gemeente Deventer werd de staatskas fors gespekt. In juli en augustus kregen er 76 inwoners een boete voor appen of bellen op de fiets. Dit komt neer op 7,6 boetes per duizend inwoners. In Harderwijk werden er op de duizend inwoners gemiddeld 5,7 overtredingen geconstateerd.

Geen enkele boete

In andere gemeenten in de regio bleef het aantal uitgedeelde boetes onder het landelijke gemiddelde. In Zwolle werden zo 55 boetes uitgedeeld (4,3 per duizend inwoners) en in Apeldoorn 52 boetes (3,2 per duizend inwoners). Opvallend genoeg werd er in de gemeenten Olst-Wijhe, Heerde, Hattem en Oldebroek geen enkele boete voor uitgedeeld aan fietsers die de regel aan hun laars lapten.

Sinds 1 juli is appen of bellen op de fiets strafbaar. Mensen die worden betrapt op het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets, kunnen een boete van 95 euro, exclusief administratiekosten, op de mat verwachten. De invoering van het appverbod op de fiets is voornamelijk gericht op de jeugd. Driekwart van de jongeren tussen 18 en 24 jaar oud kijkt soms of regelmatig op hun smartphone tijdens het fietsen, bleek onlangs uit onderzoek van Deloitte.