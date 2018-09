Elke maand een hulptransport naar Tsjechië

De vrachtwagen voor het eerstvolgende transport staat al klaar. Meubels, kleding en ander bruikbaar materiaal worden ingeladen op een bedrijfsterrein in Emmeloord. Elke maand gaat een vrachtwagen vol goederen naar Tsjechië, dat sinds 2004 is aangesloten bij de Europese Unie. ,,Je denkt dat het een ontwikkeld land is en dat is het op een bepaalde manier ook wel. Maar er is veel verkapte armoede”, zegt Riek van de Bor. ,,Die je pas ziet of merkt als je beter weet.”