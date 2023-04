Emiel uit Nagele heeft zorgen om toekomst van autocross in polder: ‘Zonde als traditie verdwijnt’

Marissa (33) gelooft dat dochtertje (7) bezeten is en probeert Satan uit haar te slaan

Ze geloofde dat ze Satan uit haar moeder en dochtertje van 7 moest slaan. Nadat de 33-jarige Marissa S. uit Dronten haar moeder had aangevlogen, was haar kind aan de beurt. Ze gooide het meisje midden op straat in Almere op de grond, ging bovenop haar zitten en trok plukken haar uit haar hoofd terwijl ze riep: ‘Ga eruit, ga eruit.’