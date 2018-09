Emmeloord gaat in film door voor Rotterdam

Emmeloord dient als decor voor een Nederlandse speelfilm. Cast en crew van Shit Happens zijn donderdag, vrijdag en zaterdag in Emmeloord voor de opnames.

Emmeloord gaat in Shit Happens door voor een wijk in Rotterdam. De film gaat over een familie met een autoritaire vader die zijn ziekte jarenlang verzwijgt voor zijn gezin en nu een einde aan zijn leven wil maken. Jeroen Krabbé speelt een hoofdrol, samen met Theo Maassen en Hadewich Minis.