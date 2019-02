Emmeloorder krijgt 5 jaar cel voor jarenlang misbruik eigen kinderen

UpdateVijf jaar celstraf heeft het gerechtshof in Leeuwarden opgelegd aan een 44-jarige man uit Emmeloord voor het jarenlange misbruik van zijn drie jonge kinderen. Hij krijgt daarmee in hoger beroep een zwaardere straf opgelegd dan de vier jaar die de rechtbank had gevonnist.

Volgens het hof heeft de man de kinderen, van wie twee nog in hun kleuterjaren waren en een maar amper ouder, vijf jaar misbruikt. De eerste verdenking ontstond al in 2013, maar het Openbaar Ministerie kon de zaak toen niet hard maken. In de periode daarna heeft de man het misbruik ‘onverminderd doorgezet’, constateert het hof.

De man heeft zich gedurende een periode van vijf jaren schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van zijn drie jonge kinderen, stelt het hof in zijn vonnis. ‘Zijn dochter en jongste zoon waren bij aanvang van het misbruik nog in hun kleuterjaren, zijn oudste zoon die leeftijd nauwelijks te boven. De verdachte greep, soms tijdens door hem daartoe speciaal gecreërde, ‘badmomenten’ de gelegenheid aan om zich seksueel aan hen op te dringen, seksuele handelingen op hen los te laten en hen aan te zetten tot het verrichten van dergelijke handelingen bij hem en bij zichzelf. Bij zijn dochter is daarnaast sprake geweest van seksueel binnendringen op diverse wijzen’.

Onaantastbaar

De Emmeloorder werd in 2013 al aangehouden nadat een hulpverleningsinstantie aangifte had gedaan, vermeldt het vonnis. ‘Dit leidde tot een (technisch) sepot, waarna verdachte zijn strafbare gedragingen onverminderd heeft voortgezet, in de kennelijke veronderstelling dat hij in deze onaantastbaar was. Hij heeft zijn misbruik zelfs na verloop van tijd uitgebreid met ook zijn jongste, in 2010 geboren zoon, als slachtoffer’.

Close up

De man maakte een grote hoeveelheid foto’s en filmpjes van de seksuele handelingen die hij met de twee jongens en het meisje pleegde. Het hof laat zwaar meewegen dat de Emmeloorder de fysieke en seksuele integriteit van zijn eigen kinderen, als vader en verzorger, ‘langdurig, structureel en op exceptionele wijze geschonden’. Het hof doelt erop dat de man ‘op ruime schaal foto’s en filmopnames heeft gemaakt van de handelingen met en van zijn twee oudste kinderen en tevens van hun intieme lichaamsdelen, ook in close up’.

Lustgevoelens

Zijn verklaring dat hij de opnames voor medische doeleinden maakte, acht het hof ongeloofwaardig. ‘Uit de verklaringen van zijn dochter leidt het hof af dat ook deze grove inbreuk op haar privacy impact op haar heeft gehad en nog heeft vanwege haar angst had dat deze beelden zouden worden verspreid. Verdachte heeft telkens opnieuw gehandeld vanuit zijn eigen lustgevoelens en is voorbijgegaan aan de verstrekkende gevolgen daarvan voor zijn kinderen. Het gaat om cruciale jeugdjaren die zij niet meer kunnen inhalen of uitvlakken. Daarnaast is het gezin door dit gebeuren volledig uit elkaar gevallen’.

Pedofiele stoornis

Een psychiater stelde bij de Emmeloorder een ‘pedofiele stoornis van het niet-exclusieve incesttype vast, hetgeen leidt tot een enigszins verminderde toerekenbaarheid’. Het hof oordeelt dat een pedofiele stoornis niet noodzakelijkerwijs van invloed behoeft te zijn op de mate waarin het misbruik aan de man kan worden toegerekend. Hoewel de gedragsdeskundigen het niet volledig eens zijn op dit punt, rekent het hof de man de feiten wél volledig toe, mede vanwege de indruk die het hof van verdachte heeft gekregen.

Impact