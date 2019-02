Emmeloorder supers mogen uitbreiden

Dat antwoordt het gemeentebestuur op vragen van ChristenUnie/SGP-raadslid Tobias van Dijk, die aan de bel trok nadat hij hoorde dat de gemeente wilde meewerken aan de uitbreidings- en moderniseringsplannen van de Poiesz in de Zuidert in Emmeloord. Van Dijk zegt ‘verrast’ te zijn omdat hem altijd is voorgehouden dat er in Emmeloord geen ruimte is voor meer vierkante meters supermarkt.

Te klein

De Poiesz wil uitbreiden met 295 vierkante meter tot een oppervlakte van 1100 vierkante meter. Dat gaat waarschijnlijk ten koste van de Chinees in het winkelcentrum. De gemeente beseft dat veel supermarkten in Emmeloord aan de (te) kleine kant zijn en dat zij wel moeten uitbreiden om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Daarom mochten de afgelopen jaren de Albert Heijn aan de Lange Nering, de Lidl aan de Zuiderkade, de Coop in Wittesteijn en de Jumbo aan de Europalaan uitbreiden. Deze supermarkten zijn 300 tot 600 vierkante meter vergroot.

De gemeente staat ook positief tegenover een grotere Albert Heijn in de Erven en dus een grotere Poiesz in de Zuidert. Die laatste uitbreiding leidt ook tot sluiting van de Poiesz in het centrum. In de ogen van het gemeentebestuur is uitbreiding en modernisering in de wijken ook nodig ‘om te voorkomen dat supermarkten in de wijken het niet redden en wijkcentra verloederen’. Uit een onderzoek van bureau Seinpost in 2016 kwam naar voren dat er geen ruimte is voor nieuwe supermarkten.