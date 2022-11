Emmeloords airsoftbedrijf in opstand tegen verbod rookgranaat: ‘Het is als het zweepje in de paardensport’

Nieuwe vuurwerk­vangst Flevoland: 250 kilo in hartje Swifter­bant

Zo groot als de vangst van afgelopen woensdag in Biddinghuizen was het niet. Maar met 250 kilo in een woning in hartje Swifterbant heeft de politie gisteren toch weer een aardige partij illegaal vuurwerk in beslag genomen.

18 november