Emmeloordse oud-juf Pieta (61) is een paar weken in Guinee als militairen staatsgreep plegen: ‘Geen spijt van vertrek’

Kronemeijer is net wakker als ze de telefoon opneemt in Guinee, waar het twee uur vroeger is dan in Nederland. Ze vertelt hoe zij de staatsgreep beleeft: ,,We hebben er de afgelopen dagen in Nzérékoré, de tweede grootste stad van het land waar we wonen, gelukkig niet heel veel gemerkt. Onze woonplaats is 900 kilometer van de hoofdstad Conakry, waar bij het presidentiële paleis geschoten werd en president Condé is vastgehouden door militairen. Bij ons waren zulke taferelen gelukkig niet. Ik heb geen militairen gezien.”