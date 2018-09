En dat is vier... Opnieuw schuurbrandje in Emmeloord

Alsof de duvel ermee speelt. Vanavond is opnieuw een schuurtje in Emmeloord in vlammen opgegaan. Ditmaal aan de Botterstraat. Het is de vierde in korte tijd. Hoewel het vuur vrij snel onder controle was, rijst de vraagt of er een brandstichter actief is.