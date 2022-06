En wéér is een model in het Waterloopbos in oude glorie hersteld: ‘Computers kwamen er hier niet aan te pas’

Pascal B. vindt het ‘klinkklare onzin’, maar krijgt wel taakstraf voor mishande­ling van haar vier kinderen

Veertig uur voorwaardelijke taakstraf met een proeftijd van een jaar kreeg de 38-jarige Pascal B. uit Haarlem dinsdag opgelegd door de rechtbank in Lelystad. Die vindt bewezen dat B. in 2019 en 2020 vier van haar vijf kinderen mishandelde, toen ze nog in Lelystad woonden.

15:32