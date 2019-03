‘Energieke’ Annemarie van Gaal wordt informateur in Flevoland: ‘Kan uitstekend boven de partijen staan’

Onderneemster Annemarie van Gaal gaat als informateur aan de slag om te kijken welk college van Gedeputeerde Staten er mogelijk is in de provincie Flevoland. Zij is voorgedragen door Forum voor Democratie, met acht zetels de grootste partij in de Provinciale Staten. FvD is zeer tevreden met haar voordracht.

Fractievoorzitter in Flevoland Gert-Jan Ransijn laat weten het ,,geweldig” te vinden dat Van Gaal heeft ingestemd om als informateur in Flevoland aan de slag te gaan. ,,Zij is een succesvol onderneemster en politiek onafhankelijk. Zij kan uitstekend boven de partijen staan.” Ransijn zegt dat Van Gaal zeer enthousiast was toen zij werd benaderd om de functie van informateur te gaan vervullen. Volgens de partij was zij meteen de eerste keus toen duidelijk werd dat Forum voor Democratie als grootste fractie de informateur mocht gaan leveren.

Forum voor Democratie zegt bij de formatie van dit nieuwe college geen enkele partij uit te sluiten. Met welke partijen informateur Van Gaal de eerste gesprekken gaat voeren, is nog niet duidelijk. Ransijn zegt niet op de zaken vooruit te willen lopen en de verkenningsronde van Van Gaal af te willen wachten. Wel is al duidelijk dat het huidige college van Gedeputeerde Staten in Flevoland niet door kan besturen. VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en D66 zijn hun meerderheid na de Provinciale Statenverkiezingen van vorige week verloren.

