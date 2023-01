Energieloket in Bibliotheek Noordoostpolder voortaan op maandag in de ochtend open

Urker reality­ster Gerda bevallen, vernoemt dochtertje naar tweeling­zus

Gerda Keuter, bekend van het realityprogramma Urk!, is donderdagavond de trotse moeder geworden van een dochtertje. Het meisje luistert naar de naam Mathilde Lydia. Extra bijzonder, want de kleine spruit is vernoemd naar Gerda’s tweelingzus. Zij verwelkomde in oktober ook haar eerste kindje, zoon Jason.

28 januari