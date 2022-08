Enorme berg maaisel uit de Wieden vliegt in brand door broei, rook trekt over provinciale weg

Een enorme smeulende berg bermmaaisel heeft de brandweer aan het werk gehouden in de Noordoostpolder. Die berg is vanochtend in brand gevlogen door broei. Met een kraan is getracht de ergste brandende berg uit elkaar te trekken.

De brandweer is aan het einde van de ochtend uitgerukt voor de brandende bult aan de Uiterdijkenweg in het buitengebied tussen Marknesse en Blokzijl. De bult ligt achter op het boerenerf van Eko-boerderij de Eerste, maar de rookontwikkeling trok gevaarlijk over de naastgelegen provinciale weg N333.

,,Inmiddels is het onder controle”, vertelt Erik Ploer van het boerenbedrijf. ,,De berg die achter op ons erf ligt bestaat uit maaisel van de Wieden en gebruiken wij als compost voor op het land. De zondag liep iets anders dan gepland. En we moeten nu maar na gaan denken hoe we dit kunnen voorkomen. Want gelukkig is het nu goed afgelopen omdat de wind voor ons gunstig stond. Maar dit wil je natuurlijk niet vaker meemaken.”

Politie waarschuwt weggebruikers

De brandweerploegen van Marknesse en Vollenhove hebben geblust. In het begin van de brand kwam er veel rook vrij die laag over de naastgelegen Steenwijkerweg (N333) trok. De politie stond langs de provinciale weg om weggebruikers te waarschuwen. Omdat de brandweer water uit een sloot pompte en er slangen over de Uiterdijkenweg lagen, is die weg tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De gemeente plaatste hekken.

,,Gelukkig hadden wij zelf een kraan en die hebben we gebruikt om de brandweer te helpen de berg uit elkaar te trekken", zegt Ploer. ,,De berg was redelijk droog, maar blijkbaar zijn een paar kleine plekjes die wat natter zijn genoeg om broei in de berg te krijgen. Nu is de berg helemaal nat. We kunnen het maaisel nog gewoon gebruiken op het land. Daar is niets mis mee. Het is alleen wat minder geworden”, besluit hij nuchter.