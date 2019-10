Ens - activiteiten voor kinderen

Met je pop naar de dokter? Eens kon dat nog in Ens, maar die mogelijkheid bestaat al jaren niet meer. Dorpsbelang Ens doet een poging het spreekuur weer op de agenda te krijgen, als onderdeel van een groter pakket activiteiten voor kinderen in de leeftijd van de basisschool.

Wat moet Ens met een poppendokter? ,,Ik sprak bij de school van mijn kinderen een moeder die in Ens is opgegroeid. Terugdenkend aan haar jeugd, kwam meteen de herinnering op van de poppendokter waar ze als meisje naar toe ging. Voor een prikje of een pleister bij haar pop’’, zegt Judith van Wieren, penningmeester van Dorpsbelang Ens. ,,Het zou toch leuk zijn als de meisjes van nu die van poppen houden ook zo'n herinnering krijgen aan hun jeugd aan het dorp waar ze zijn opgegroeid.’’

Staat er nog meer op het verlanglijstje?

,,Onze wens is meer activiteiten voor kinderen van de basisschool, ik denk dat dat er nu 200 tot 250 zijn. Tot een jaar of acht negen geleden was er nog een comité dat onder de vlag van de Stichting vakantieactiviteiten Noordoostpolder activiteiten organiseerde in Ens, maar sindsdien gebeurt er weinig meer buiten de scholen en sportverenigingen om. Alleen de kinderdisco bestaat nog. En dat is jammer.’’

Waar zit het op vast?

,,Aan het aantal kinderen ligt het niet. Het loopt vooral vast op gebrek aan vrijwilligers. De ouders die eerder via activiteiten via Sva Nop organiseerden, zijn gestopt omdat ze zelf geen kinderen meer hadden op de basisschool. Doorgroei was er niet en dan bloedt zoiets dood. Voldoende vrijwilligers is bij alles wat je organiseert een uitdaging. Mensen reageren enthousiast als we iets willen, maar als je concreet om hulp vraagt, krijg je als reactie: is het dan de bedoeling dat ik elke vakantie in actie kom? Hoe zit het dan met mijn eigen vakantie? Geen zorg, zeg ik dan. De activiteiten mogen ook buiten vakantieperiodes zijn. Knutselen op een regenachtige woensdagmiddag, een viswedstrijd of het spreekuur van de poppendokter kunnen heel goed op een ander moment.’’

Als het niet lukt met een oproep, gaat Dorpsbelang het dan maar zelf doen?