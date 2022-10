Ergernis over lange duur van spoortest op Hanzelijn, maar blijft het wel bij vier maanden?

Agenten betrappen vissende Djouri (37) uit Lelystad en geven hem forse boete (en dat was niet alles)

Een paar uurtjes vissen werd voor de 37-jarige Djouri van der L. uit Lelystad een wel heel duur uitje. Hij viste met verboden levend aas aan twee hengels in het Gelderse Diep in zijn woonplaats en kreeg daarvoor ter plekke een bekeuring van 980 euro. Toen hij van de zenuwen een brandend peukie in het water schoot, kreeg hij nog eens 140 euro boete. En dat was niet alles.

