Evacuees uit de Lelystadse punter: ‘als we blijven lopen we meer risico’

Rond half tien druppelen de eerste evacuees binnen bij de scholengemeenschap in een ander deel van Lelystad. . Alister Twimesi parkeert zijn auto op de dan nog vrijwel lege parkeerplaats. Hij wilde net een hapje gaan eten toen hij werd gesommeerd zijn huis te verlaten. De maaltijd heeft hij onderweg naar de opvang gegeten, vertelt hij. Bang dat het uit de hand loopt in de wijk waar hij met zijn gezin woont, is hij niet. Maar blijven was geen optie. ,,Ik kan maar beter aan de veilige kant blijven.’’ Wat de avond hem verder brengt is onduidelijk. ,,Dat is ook voor ons een verrassing.’’