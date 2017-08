Evy uit Biddinghuizen kan nog steeds het nieuwe koffermeisje op tv worden

Biddinghuizen - Met 1186 stemmen is de 23-jarige Evy Lassche uit Biddinghuizen als 22ste geëindigd in de verkiezing Op zoek naar het nieuwe koffermeisje voor het tv-programma Miljoenenjacht. Met die plek in de top 26 is ze door naar de selectiedag die 30 augustus wordt gehouden.