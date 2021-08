Explosie bij Poolse supermarkt in Lelystad: ‘Meerdere daders betrokken’

VIDEOBij de Poolse supermarkt Kubus XL aan de Snijdershof in Lelystad heeft vannacht een explosie plaats gevonden. Politie en brandweer doen ter plaatse onderzoek naar het incident, waarbij in ieder geval een gat in de deur is geblazen.

Omwonenden van supermarkt Kubus XL werden vannacht opgeschrikt door een harde knal aan de Snijdershof, waarna ze de hulpdiensten belden. Die troffen bij de winkel een gat in de deur aan. Ook woedde er een kleine brand die door de brandweer is geblust. De schade aan het pand lijkt verder mee te vallen.

Over de achtergrond van de explosie is vooralsnog weinig bekend. De politie doet onderzoek naar de harde knal. Daarbij is het overigens niet voor het eerst dat juist een Poolse supermarkt is getroffen. In december waren winkels in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Tilburg en Beverwijk het doelwit van explosies, met grote schade tot gevolg.

Voor die aanslagen werden eerder al verdachten in de leeftijd van 20 tot 26 jaar aangehouden, allen afkomstig uit Amsterdam. Een daarvan, de 20-jarige Hyron A., gelinkt aan de explosies in Beverwijk en Tilburg, moest vorige week maandag al voor de rechter verschijnen voor een voorbereidende zitting. Datzelfde gold voor een 26-jarige Amsterdammer. Saillant detail is dat een derde verdachte vandaag moet voorkomen.

In het geval van Lelystad gaat de politie uit dat meerdere daders betrokken zijn bij de ontploffing. Na de explosie en het forceren van de deur zijn ze de winkel ingegaan en vervolgens te voet gevlucht. Of iets uit de winkel is meegenomen is onduidelijk. Ook gaat de politie niet in op een mogelijk verband met de eerdere explosies.

Volledig scherm Politie doet onderzoek bij supermarkt Kubus XL in Lelystad, waar vannacht een explosie werd gehoord. © Persbureau Midden-Nederland

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.