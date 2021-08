Explosie bij Poolse supermarkt in Lelystad

Wijnboeren hunkeren naar meer zon, magere oogst dreigt: ‘Over zes, zeven weken wordt het spannend’

22 augustus Wijnboeren snakken naar wat meer zon voor hun druiven. Het wisselvallige weer dat de zomermaanden tot nu toe heeft bepaald, is allerminst bevorderlijk voor de broodnodige rijping. In het Vechtdal, maar ook in Flevoland volgen een aantal spannende weken: ,,Over zes, zeven weken wordt het spannend.’’