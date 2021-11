Explosie bij woning in Dronten, politie zoekt getuigen

De explosie vond plaats rond kwart over zeven aan De Oeverloper in Dronten. ,,We denken dat het zeer waarschijnlijk om illegaal vuurwerk is gegaan, maar zijn nog druk bezig met het onderzoek. We willen natuurlijk weten wie dit op z'n geweten heeft en waarom juist deze woning het doelwit was”, vertelt politiewoordvoerder Suzanne Lesquillier in Bureau Flevoland.

Getuigen

De politie hoopt dan ook in contact te komen met getuigen. ,,We hebben al mensen gesproken in de buurt, maar meer informatie is van harte welkom. Heb je iets verdachts gezien in de buurt van deze woning aan De Oeverloper, weet je iets over de mogelijke daders of heb je beelden, neem dan contact met ons op.” Dat kan via 0800-6070.