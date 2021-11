Explosiegevaar door brandende tankwagen in Zeewolde

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Oost-Nederland kleurt vuurrood, Zwartewa­ter­land en Oldebroek uitschie­ters

Er zijn 1107 mensen positief getest in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 228 meer dan een etmaal eerder. De meeste besmettingen bevinden zich opnieuw in Zwartewaterland: 192,8 positieve tests per 100.000 inwoners.

3 november