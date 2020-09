Extra coronamaatregelen Flevoland gelden vanaf zondag 18 uur

Zondagavond zes uur gaan de extra maatregelen in voor Flevoland nu in deze provincie code oranje geldt. De horeca moet eerder sluiten, gezelschappen van meer dan 50 mensen mogen niet, al zijn uitzonderingen mogelijk na een meldplicht in speciale gevallen.

De Veiligheidsregio Flevoland gaat de handhaving op de regels intensiveren. Daarnaast is het plan specifieke doelgroepen, zoals jongeren en studenten, direct aan te spreken. Hoe dat in Flevoland vorm gaat krijgen, is nog niet bekend. Aan regionale en lokale uitvoering wordt nog gewerkt, laat de veiligheidsregio's in een verklaring weten. Ook wordt nog nagedacht over extra bescherming van kwetsbare groepen.

Flevoland is deze week toegevoegd aan het lijstje regio's die het predikaat ‘zorgelijk‘ hebben gekregen als het gaat om het coronavirus. De extra maatregelen zijn nodig om het stijgende aantal besmettingen in te dammen. Het kabinet had eerder al code oranje afgekondigd voor zes andere veiligheidsregio's. Speciale maatregelen gelden nu voor veertien veiligheidsregio's.

Quote We kunnen, hoe moeilijk dat ook is, nu niet verslappen Franc Weerwind, Voorzitter Veiligheidsregio Flevoland

Franc Weerwind (voorzitter Veiligheidsregio Flevoland) roept bewoners op eigen verantwoordelijkheid te nemen en de coronamaatregelen strikt na te blijven leven. Niet alleen thuis, maar ook bijvoorbeeld in de supermarkt, op het werk of in de sportkantine. Ook ondernemers moeten secuur blijven, stelt hij. ,,We kunnen, hoe moeilijk dat ook is, nu niet verslappen. Het roer moet om, zodat we voorkomen dat onze ziekenhuizen in korte tijd weer overbelast raken.’’