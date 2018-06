Extra geld voor herstel openluchtlaboratorium in Waterloopbos bij Marknesse

Eigenaren

Van het budget gaat 3,5 miljoen euro naar het molenfonds, waarmee circa vijftig molens in heel het land kunnen worden gerestaureerd. De projecten ontvangen een tegemoetkoming van 70 procent van de kosten. Eigenaren moeten zelf 30 procent betalen.

Ruïnes

Het Waterloopbos in Flevoland is een historisch openluchtlaboratorium. Hier zijn honderden onderzoeken uitgevoerd naar het gedrag van water. De restanten van dat werk liggen als ruïnes in het bos, zoals schaalmodellen van de Deltawerken en een proefopstelling van de haven van Lagos. Gemarkeerde wandelroutes leiden de bezoeker langs de modellen van waterwerken.