Extra Statenvergadering over bestuurscrisis Flevoland

Hoe moet het verder naar de bestuurscrisis in Flevoland?

11:01 Hoe moet het verder nu het provinciebestuur van Flevoland is geklapt? De bal ligt bij de politiek, maar die kan er nog weinig over zeggen. Feit is dat er veel mogelijkheden zijn voor de samenstelling van een nieuwe club. Wij zetten ze op een rijtje.