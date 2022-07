Extra veiligheidsmaatregelen bij OFW in Dronten na bedreiging, kantoor is weer open

Pand OFW in Dronten nog steeds dicht na bedreiging, politiek stelt vragen

Het pand van OFW in Dronten is al drieënhalve week gesloten voor bezoekers nadat een man uit Lelystad de woningcorporatie bedreigde. Onduidelijk is wanneer het publiek er weer terecht kan. De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over de sluiting die veel langer duurt dan verwacht.

1 juli