Extraatje voor 13 organisaties in Flevoland

Het fonds geeft organisaties op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap een duwtje in de rug. In de Noordoostpolder krijgen Museum Schokland, Groei en Bloei, Stichting OORD, de musicalgroep van Dorpsbelang Luttelgeest, Vrienden van de Bantsiliek en Museum Nagele een extraatje.

Het gaat om bedragen van 2500 tot 5000 euro. Het hoogste bedrag in Flevoland, 5500 euro, gaat naar Stichting De Parel op Urk, die werkt aan een muzikale theatervoorstelling. Voor stichting #Loods32 in Lelystad ligt 5000 euro klaar voor het Lichtfestival, een mix van locatietheater, een licht- en filmkunstenaar en muziek van het Apollo Ensemble.

Vereniging Izere krijgt 2500 euro voor de organisatie van een Burundese dag in Lelystad. Datzelfde bedrag is beschikbaar voor Zanggroep Akkoord in Dronten die een jubileumconcert gaat houden. In Almere en Zeewolde is er geld voor in totaal drie organisaties.