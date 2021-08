Fabiënne (22) aast op de wereldtitel bij Lelystad: ‘Onze hengel is stuk korter dan bij de mannen’

Verhuurder wil lastige huurster, met zoontje van 4 jaar, in Emmeloord kwijt: ‘De buren hebben allemaal een hekel aan mij’

16 augustus De huurbaas van een bewoonster van een huis in de Wenmaekersstraat in Emmeloord is het spuugzat. Buren klagen steen en been over de vrouw. Ze zou handelen in lachgas, zorgen voor geluidsoverlast en in en om haar tuin is het een grote bende. De verhuurder wil daarom dat ze met haar zoontje van vier binnen 48 uur haar biezen pakt.