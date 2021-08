Fabiënne (22) uit Zeewolde wil schitteren bij WK Damesvissen: ‘Bij ons gezelliger aan de kant’

Kopstoot? Mes? Knokpartij tussen Zwollenaar een inwoner Zeewolde blijft in nevelen gehuld (en waar is de advocaat?)

18 augustus Twee keer taseren agenten hem, maar alsnog geeft Celestine N. in Zwolle iemand een vuistslag. De man uit Zeewolde had het vorig jaar aan de stok met Zwollenaar Ahmad Al A. Dinsdag stonden beide mannen voor de rechtbank vanwege het mishandelen van elkaar. Het echte verhaal rond de vechtpartij blijft nog even onduidelijk, want Al A. had helemaal geen advocaat bij zich. ,,En die wil ik eigenlijk wel.’’