Faillissement MC IJsselmeerziekenhuizen komt hard aan bij personeel

Medewerkers van de MC Groep reageren emotioneel op het faillissement van de ziekenhuizen. Dat zegt Esther Hiemstra, voorzitter van de medische staf. ,,We hebben keihard gewerkt om de kwaliteit van de zorg hoog te houden. Dit is rampzalig, ook voor de patiënten.’’

Het is een onzekere tijd voor de medewerkers, aldus Hiemstra. Volgens het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is de laatste tijd al een toename zichtbaar van het aantal sollicitanten uit de polder. Dat verbaast Hiemstra niets. ,,Mensen gaan om zich heen kijken. Dit heeft grote persoonlijke consequenties voor het personeel.‘’ Ze noemt het faillissement overigens ‘onvermijdelijk‘.

Klap in de nek

Vakbondsbestuurder Henk van Engelen van de FNV: ,,Wij hebben dit ook via de media moeten vernemen. Net als de werknemers. Die zich opmaakten om na de middag ingelicht te worden. Zij kregen terwijl ze dat deden een gigantische klap in de nek. Want het woord failliet is gevallen. Wij hadden dit niet zo vroeg al zien aankomen.’’ Een half uur voor de bijeenkomst om twee uur, zitten de vakbonden en curatoren bij elkaar. ,,Ze willen praten over de afwikkeling.’’

Quote Het is ongelofe­lijk dat in een land als Nederland een ziekenhuis omvalt Henk van Engelen, FNV