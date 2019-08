Familie uit Zeewolde vaart met Alberdina als eerste door hagelnieuwe schutsluis: ‘Hebben wij de primeur? Nou, leuk!’

,,Prachtig. Echt bijzonder’’, prevelt Irma Koldenhof zachtjes terwijl ze het touw in haar hand stukje bij beetje laat vieren. Onder haar voeten zakt het water steeds verder weg. Of het is de aarde boven haar hoofd die stijgt, het is maar hoe je het bekijkt. ,,Een paar maanden geleden stonden we tijdens de open dag nog op de bodem van de sluis’’, zegt ze. ,,En nu varen we er als eersten doorheen. Dat geeft echt wel een speciaal gevoel.’’ Manlief Andy is verbaasd hoe snel zijn boot de diepte van 5.50 meter overbrugt. Hij blijkt een man van de cijfertjes. ,,Anderhalf miljoen liter water loopt er nu uit. Daarmee kun je 150.000 keer een toilet doorspoelen. Zeewolde telt 22.000 inwoners, dus die zouden allemaal met één schutting een week lang hun grote behoefte kunnen wegspoelen.’’