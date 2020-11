Familie van Mathijs uit Marknesse kan laatste rekening rolstoelbus betalen: ‘Man oh man, wat zijn we blij’

,,Man oh man, wat zijn we blij’’, zegt Ingrid Westerweele, de moeder van Mathijs Vos (24). Eind oktober slaakte ze een noodkreet over het bedrag dat ze moesten betalen voor de bus die al sinds februari bij hun op het erf stond. Vier jaar waren ze bezig geweest geld in te zamelen voor het broodnodige vervoermiddel. Toen die een paar maanden in gebruik was, moesten ze 2514 ophoesten aan bpm, waarover ze in de clinch lagen met de leverancier.

Quote Een last is van onze schouders gevallen. We kunnen weer verder kijken.’’ Ingrid Westerweele

Ze besloten zelf het geld bij elkaar zien te krijgen en dat is nu gelukt. Van de 85 voederhuisjes die ze hadden ingekocht, zijn er 73 verkocht. ,,De vraagprijs was 7,50 euro per stuk, maar we zagen dat veel mensen aanzienlijk meer overmaakten voor een huisje’’, vertelt Westerweele. Ook giften deden een belangrijke duit in het zakje. Z4 zijn dankbaar voor alle steun die ze hebben gekregen. ,,Een last is van onze schouders gevallen. We kunnen weer verder kijken.’’

Buffer

De laatste vogelhuisjes zijn nog te koop. Ook inzameling van metalen doppen voor Mathijs loopt nog door. De opbrengst gaat naar het aflossen van leningen binnen de eigen familie. ,,Die willen we ook graag afbetalen.’’ Als dat is gebeurt, wil het gezin proberen zelf weer een buffer op te bouwen. ,,Want die hebben we niet meer.’’ De bus kan nu zonder druk van een schuld bij de fiscus worden gebruikt. De 24-jarige Marknessenaar is afhankelijk van de bus omdat hij door een progressieve spierziekte in een rolstoel zit.

