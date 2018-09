Faunabescherming naar rechter om afschot edelherten te voorkomen

Dat heeft de stichting vrijdag bekendgemaakt. Harm Niesen van De Faunabescherming zegt dat de stichting ervan overtuigd is dat het besluit van de provincie Flevoland in strijd is met de Wet Natuurbescherming. De provincie maakte vorige week bekend de populatie edelherten via afschot te willen verkleinen. „Het schieten van een beschermde diersoort is alleen in uiterste noodzaak mogelijk, als er geen alternatieven zijn", zegt Niesen. „Dit is niets meer dan een politiek besluit, waarbij niet gekeken is naar de wet."