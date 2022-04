Feestboek bij Vrijdag Blijdag in bibliotheek Emmeloord

Iedere vierde vrijdag van de maand is het Vrijdag Blijdag in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder. De toegang tot deze activiteiten voor kinderen is gratis, maar reserveren wordt op prijs gesteld. Dat kan via het bestellen van de kaarten via de website flevomeerbibliotheek.nl of bij de informatiebalie in FlevoMeer Bibliotheek Emmeloord.