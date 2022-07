Felle brand in schuurtje: ‘boothuizenfabriek’ in Dronten op nippertje gered

Met videoHeel even leek het behoorlijk mis te gaan, daar langs de Ellerweg in Dronten. Maar dankzij snel ingrijpen van de brandweer sloeg een felle brand in een schuurtje niet over op de pal daar naast gelegen loods. Tot grote opluchting van de boothuizenbouwer die in het pand is gevestigd.

Op het moment dat de brand uitbrak in het schuurtje was eigenaar Rob Uitenbroek niet thuis. ,,Ik werd gebeld dat de boel in de fik stond. Geschrokken? Ja, natuurlijk, maar gelukkig liep het uiteindelijk allemaal goed af. Hoewel ik begreep dat het even spannend was.’’

Penibel

Buren zagen dat de schuur in brand stond en probeerden eerst nog met brandblussers het vuur te lijf te gaan. Ze zagen al snel dat dit onbegonnen werk was. De brandweer was snel ter plekke, en dan was maar goed ook. Het schuurtje brandde inmiddels als een fakkel en het vuur dreigde over te slaan op een grote loods die daar vlak naast zit. Even was het penibel, maar uiteindelijk bleef de schade beperkt tot een paar door de hitte verbogen wanden.

Volledig scherm Vlammen slaan uit de schuur en bedreigen de grote loods. Gelukkig slaat het vuur niet over. © NWVfoto/News United

Net gerenoveerd

,,Er zit nog geen vier meter tussen’’, weet Uitenbroek. Dat de brandweerlieden zich voornamelijk bezig hielden met het redden van de grote schuur, snapt hij. ,,Mijn schuurtje was toch al verloren. Jammer, want ik had ’m net gerenoveerd. Nieuwe deuren, nieuwe dakplaten. Maar och, het is allemaal vervangbaar. Ik ben al lang blij dat het hier bij is gebleven.’’

Werkplaats voor boothuizen

Dat geldt zeker voor Rob Meeusen, eigenaar van TMBoats, die de loods huurt voor de fabricage van duurzame boothuizen. ,,Ik was net weg, toen ik het hoorde. Ik kneep ’m wel even. We zijn juist bezig met de bouw van een nieuw boothuis. En er ligt een hoop gereedschap en bouwmateriaal. Als de loods was afgebrand was de schade groot geweest. Gelukkig is dat niet gebeurd.’’