Felle brand verwoest woning in Swifterbant, oudere man naar het ziekenhuis

videoAan de Noordsingel in Swifterbant heeft donderdagmiddag een korte maar felle woningbrand gewoed. ,,Een omstander heeft een oudere man uit de woning gered”, zegt Nellie Ras, woordvoerder van de Veiligheidsregio Flevoland. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is onduidelijk of hij gewond is geraakt of dat hij uit voorzorg is meegenomen.