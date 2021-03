Field Lab Biddinghuizen smaakt voor volgers op social media naar meer: ‘Er kan snel meer!’

Check jouw gemeente KAART | Zwartewa­ter­land draagt stokje coronakop­lo­per na weken over, explosie van besmettin­gen op de Veluwe

20 maart Het aantal nieuwe positieve coronagevallen in Oost-Nederland is de afgelopen 24 uur fors toegenomen. Er werden in de veiligheidsregio's Flevoland, IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland 701 besmettingen geregistreerd. Dat zijn er 75 meer dan vrijdag.