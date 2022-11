Fietser gewond in Lelystad na aanrijding met brommer

Windmolens maken gehakt van zeldzame roofvogels in Flevoland: gaan zwarte wieken helpen?

Er raast een groene storm door Flevoland. De provincie is koploper in het opwekken van stroom met wind- en zonnekracht. Er is een keerzijde: de 720 windmolens in het vlakke land zijn veel gevaarlijker voor beschermde roofvogels dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Wageningen, in opdracht van de provincie.

21 november